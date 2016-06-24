صورة – الكاف يخاطب الزمالك لإعلان تصدره لمجموعة دوري الأبطال

أرسل الاتحاد الإفريقي "كاف" خطابا رسميا لنادي الزمالك يوم الجمعة يخطره فيها باستبعاد وفاق سطيف وإعلانه متصدرا للمجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الأولى.

وكان الكاف قد قرر إقصاء وفاق سطيف بعد اقتحام جماهيره ملعب مباراة ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي التي تأخر فيها بهدفين نظيفين، فقرر الحكم إلغاء المباراة.

وتضمن الخطاب البنود التي تتضمنها اللائحة بشأن اقتحام الجماهير وإنهاء المباراة قبل وقتها الأصلي، وأيضا إلغاء نتيجة المباراة التي تسببت في إقصاء وفاق سطيف.

ويتصدر الزمالك المجموعة بثلاث نقاط وله هدف ولم تهتز شباكه بعد فوزه على إنيمبا الذي حل وصيفا بصفر وهدف سكن شباكه.

بينما يأتي صنداونز في المركز الثالث للمجموعة التي يتأهل فيها صاحب المركزين الأول والثاني.

شاهد الخطاب