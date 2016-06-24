تقرير في الجول – ماذا يحدث بين المصري والزمالك حين يتقدم طرف على الآخر

انتهى الشوط الأول من مباراة النادي المصري والزمالك بتقدم الفريق البورسعيدي بهدف مقابل لا شئ.

سجل محمد مسعد هدف المصري الوحيد في الدقيقة الثامنة، وحسبما جرت العادة بين الفريقين في الفترة الأخيرة، فإن الفوز بات قريبا من المصري.

في أخر 5 مباريات بين الفريقين، وبالتحديد منذ عودة النادي المصري للمشاركة في بطولة الدوري بعد الموسم الذي اعتذر عن المشاركه فيه بأعقاب حادثة استاد المصري، فإن من يسجل أولا يفوز بالمباراة.

المرة الأولى كانت في افتتاح موسم 2013/2014 حين فاز الزمالك على المصري بهدفين مقابل لا شئ، سجلهما أحمد عيد عبد الملك وأحمد علي.

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مباراة الدور الثاني بين الفريقين انتهت بفوز المصري بهدف وحيد سجله محمد شعراوي.

في الدور التالي 2014/2015 والذي أحرز فيه الزمالك اللقب، فاز الفريق الأبيض ذهابا وإيابا بهدف واحد مقابل لا شئ.

مباراة الدور الأول حسمها باسم مرسي، والأمر نفسه فعله باسم في مباراة الدور الثاني.

أما هذا الموسم، فكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين قد انتهت بفوز الزمالك بهدف مقابل لا شئ أيضا، وأحرز الهدف مصطفى فتحي بطريقة رائعة.

وإذا عدنا للخلف بشكل أكبر، فإن الاستثناء الوحيد في مبارريات الفريقين كان فوز الزمالك على المصري بهدفين مقابل هدف موسم 2011/2012 الذي لم يكتمل، ومن قبلها تمت أسطورة فوز كل منهما على الآخر دون استقبال أهداف حتى عام 2010.

حيث فاز الزمالك على المصري بهدف لمحمد إبراهيم موسم 2010/2012 في الدور الأول، وفاز المصري بهدفين مقابل لا شئ أحرزهما إلياسو في الدور الثاني.