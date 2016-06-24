أنطوي يهدر لعبة ثلاثية رائعة للأهلي ضد الإسماعيلي

أهدر جون أنطوي فرصة محققة على مرمى الإسماعيلي بعد لعبة رائعة بين وليد سليمان ورمضان صبحي.

الإسماعيلي يواجه الأهلي بينما يحل المصري ضيفا على الزمالك في الجولة الـ32 من الدوري المصري.

الأهلي تقدم أولا عن طريق رمضان صبحي في الدقيقة 9 قبل أن يُزيد الغلة سريعا عن طريق وليد سليمان في الدقيقة 12. ولكن هدف إيمانويل بناهيني قلص الفارق.

وهدد الأهلي مرمى الإسماعيلي سريعا من منتصف الملعب عن طريق وليد سليمان.

وفي الدقيقة 50 أهدر أنطوي فرصة محققة بعد تمهيد رائع من رمضان صبحي والذي استقبل عرضية مميزة من وليد سليمان.