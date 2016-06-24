غالي وعبد الله السعيد في بتروسبورت

حرض الثنائي حسام غالي وعبد الله السعيد على التواجد في ملعب بتروسبورت لمؤازرة الأهلي أمام الإسماعيلي.

الإسماعيلي يواجه الأهلي بينما يحل المصري ضيفا على الزمالك في الجولة الـ32 من الدوري المصري.

الأهلي تقدم أولا عن طريق رمضان صبحي في الدقيقة 9 قبل أن يُزيد الغلة سريعا عن طريق وليد سليمان في الدقيقة 12. ولكن هدف إيمانويل بناهيني قلص الفارق.

وتواجد غالي الموقوف عن مواجهة الإسماعيلي بجانب عبد الله السعيد المصاب في مدرجات بتروسبورت.

وفي حالة فوز الأهلي على الإسماعيلي وتعثر الزمالك أمام المصري سيتوج رسميا الأهلي بطلا للدوري.