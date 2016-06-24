وزير الصحة يعين مساعدين جدد للتأمين الصحى والموارد البشرية

وافق الدكتور أحمد عماد وزير الصحة على تعيين الدكتور هشام عطا مساعد لوزير الصحة لشؤون الموارد البشرية، والدكتور أحمد محى رئيسا لقطاع الطب العلاجى ومشرفا عاما على أمانة المراكز الطبية.

كما وافق وزير الصحة على تعيين الدكتور سامح العشماوى رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة والدكتورة سعاد عبد المجيد رئيسا لقطاع الرعاية الأساسية بالوزارة. وقرر وزير الصحة تعين الدكتور على حجازى مساعدا للوزير لهيئة التأمين الصحى.

اختفاء الأدوية بمستشفيات الصحة يكشف ارتفاع مديونياتها لـ1.6 مليار جنيه.. ونقص المستلزمات وراء جنون أسعارها بالقطاع الخاص وتأخر جراحات التأمين ونفقة الدولة.. وهشام عطا: خطة لدعم المستشفيات