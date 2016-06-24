البحرية الليبية: إنقاذ الف مهاجر غير شرعى قبالة سواحل صبراتة

تمكنت البحرية الليبية "خفر السواحل القطاع الغربى" من إنقاذ الف مهاجر غير شرعى من جنسيات عربية وإفريقية كانوا فى طريقهم إلى أوروبا على متن ثمانية قوارب بعضها متهالك قبالة سواحل مدينة صبراتة غرب طرابلس.

وقال الناطق الرسمى باسم القوات البحرية، أيوب قاسم، فى تصريح مساء اليوم، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن خفر السواحل القطاع الغربى قام بإنقاذ الف مهاجر غير شرعى من جنسيات عربية وإفريقية كانوا فى طرقهم إلى أوروبا على متن ثمانية قوارب بينهم نساء حوامل قبالة سواحل صبراتة.

وأضاف أنه تمت الاستعانة بإحدى قاطرات شركة الزاوية لتكرير النفط التى قامت بنقل المهاجرين حيث قام الهلال الأحمر الليبى بتقديم الخدمات الطبية لهم، وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لترحيلهم لبلادهم.

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