أخبار ليبيا اليوم.. مقتل أربعة عناصر من البنيان المرصوص من المتشددين بسرت

أخبار ليبيا اليوم

ركزت أخبار ليبيا اليوم على المعارك بين قوات البنيان المرصوص وتنظيم داعش فى سرت، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم مقتل 10 أشخاص وإصابة 15 آخرون جراء الاشتباكات بين مسلحين بمنطقة أبو سليم.>وأبرزت أخبار ليبيا اليوم ما قالته القوات الليبية التى تقاتل تنظيم داعش فى معقله فى سرت اليوم الجمعة إن أربعة من أفرادها وعشرة من المتشددين قتلوا فى اشتباكات عنيفة حول منطقة الميناء فيما يحاول المتشددون الفرار من المدينة المحاصرة.

وشنت كتائب مصراتة التى تؤيد حكومة الوفاق الوطنى المدعومة من الأمم المتحدة حملة لاستعادة السيطرة على سرت الشهر الماضى.

وتمكنت الكتائب بسرعة من استعادة السيطرة على أراض غربى المدينة الساحلية لكن تقدمها تباطأ مع اقترابها من وسط سرت، ويقاتل متشددو داعش بضراوة للدفاع عن الأراضى التى مازالوا يسيطرون عليها فى المنطقة السكنية وسط المدينة، واستغل التنظيم الفوضى الأمنية فى ليبيا للاستيلاء على سرت العام الماضى.

وقال رضا عيسى وهو متحدث باسم غرفة العمليات الحكومية إن كتائب "البنيان المرصوص" اعترضت مجموعة من مسلحى داعش اليوم الجمعة لدى محاولتها الفرار من المنطقة الساحلية من المدينة.

فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم مقتل 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرون جراء الاشتباكات بين مسلحين بمنطقة أبو سليم، بالعاصمة الليبية طرابلس.

وأكد مصدر طبى "لبوابة الوسط" اليوم الجمعة، سقوط 10 قتلى و15 جريحًا جراء الاشتباكات بمنطقة أبو سليم بالعاصمة طرابلس.

وقال المصدر "إن اشتباكات اندلعت الليلة الماضية بين مجموعات مسلحة الاولى يقودها "عبدالغنى الككلى" الشهير بغنيوة والثانية معروفة بـ"كتيبة البركى" حسب قوله، وأضاف المصدر أن الاشتباكات بمنطقة أبو سليم لازالت دائرة بمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

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