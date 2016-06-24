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بالصور.. "إسكان غيط العنب": انتهينا من المرحلة الأولى للمشروع بإجمالى 1632 وحدة

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بالصور.. "إسكان غيط العنب": انتهينا من المرحلة الأولى للمشروع بإجمالى 1632 وحدة بالصور.. "إسكان غيط العنب": انتهينا من المرحلة الأولى للمشروع بإجمالى 1632 وحدة
قال أشرف محمود مدير مشروع إسكان غيط العنب بالإسكندرية، إنه من المحتمل افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمشروع الإسكان فى مرحلته الأولى، الشهر القادم، مشيراً الى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ نصف مليار جنيه تم توفيرها بالكامل بتبرعات من جمعية رجال الأعمال والغرفة التجارية.

وأشار مدير المشروع فى تصريحات صحفية إلى أن المرحلة الأولى اكتملت كمجمع سكنى حضارى لأهالى منطقة غيط العنب على مساحة أرض 12,3 فدان، ويتكون من 17 بلوك سكنى بإجمالى 1632 وحدة بقوة استيعابية 8160 فردا.

وأوضح محمود أن عددا من الشركات تساهم فى تجهيز المدينة بالأجهزة الكهربائية، والمفروشات، وغيرها، مشيراً إلى التعاقد مع شركات نهضة ، وشركة صيانة خزانات، وصيانة مصاعد، وصيانة زراعات، وشركة خدمات، بالإضافة إلى دش مركزى.

وذكر محمود أن المشروع يتضمن فصول محو أمية، وحضانة أطفال، ومركز تأهيل مهنى لتدريب السكان وتوظيفهم بالتعاون مع جميعة رجال الأعمال، ومستشفى لصالح المنطقة بقدرة استيعابية 150 سريرا، وجمعية استهلاكية، والبنك الأهلى، و مول تجارى بجميع المحلات، بالإضافة إلى وجود المسجد.

مشروع إسكان غيط العنب بالإسكندرية (1)
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مساكن غيط العنب الجديدة المسلمة من القوات المسلحة

مشروع إسكان غيط العنب بالإسكندرية (2)
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مساكن غيط العنب الجديدة المسلمة من القوات المسلحة

مشروع إسكان غيط العنب بالإسكندرية (3)
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مشهد لمساكن غيط العنب الجديدة المسلمة من القوات المسلحة

مشروع إسكان غيط العنب بالإسكندرية (4)
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مشهد داخلى لمساكن غيط العنب الجديدة المسلمة من القوات المسلحة

مشروع إسكان غيط العنب بالإسكندرية (5)
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مشهد داخلى لمساكن غيط العنب الجديدة المسلمة من القوات المسلحة

مشروع إسكان غيط العنب بالإسكندرية (6)
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مراوح يتم رفعها من اسفل المبنى

مشروع إسكان غيط العنب بالإسكندرية (7)
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مراوح يتم وضعها فى الوحدات السكنية

مشروع إسكان غيط العنب بالإسكندرية (8)
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عاملان يقومان باستلام المراوح و تدخيلها من المنافذ

مشروع إسكان غيط العنب بالإسكندرية (9)
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احدى مولدات الكهرباء المخصصة للوحدات السكنية

مشروع إسكان غيط العنب بالإسكندرية (10)
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غرفة معيشة اطفال (1) بالوحدات السكنية

مشروع إسكان غيط العنب بالإسكندرية (11)
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غرفة المعيشة بالوحدات السكنية

مشروع إسكان غيط العنب بالإسكندرية (12)
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غرفة السفرة بالوحدات السكنية

مشروع إسكان غيط العنب بالإسكندرية (13)
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المطبخ بالوحدات السكنية

مشروع إسكان غيط العنب بالإسكندرية (14)
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الملائات المخصصة لمراتب الغرف

مشروع إسكان غيط العنب بالإسكندرية (15)
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الحمام بالوحدات السكنية

مشروع إسكان غيط العنب بالإسكندرية (16)
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غرفة معيشة اطفال (2) بالوحدات السكنية

مشروع إسكان غيط العنب بالإسكندرية (17)
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الغرفة الرئيسية بالوحدات السكنية

مشروع إسكان غيط العنب بالإسكندرية (18)
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بعض من الاهالى يلوحون بعلم مصر مبتهجين بالوحدات الجديدة

مشروع إسكان غيط العنب بالإسكندرية (19)
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الشرطة العسكرية تقوم بتأمين فى الخلف قائد المنطقة الشمالية الزملوط

مشروع إسكان غيط العنب بالإسكندرية (20)
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أحدى الاهالى المتضريين المنهاربيته

مشروع إسكان غيط العنب بالإسكندرية (21)
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الاسرة المتضررة من انهيار منزلهم

مشروع إسكان غيط العنب بالإسكندرية (22)
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حوار بين احدى السيدات المتضرات واحدى القيادات المسؤلة فى المشروع السكنى بغيط العنب

مشروع إسكان غيط العنب بالإسكندرية (23)
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مدير المشروع السكنى بغيط العنب


>قائد المنطقة الشمالية يتفقد مشروع إسكان غيط العنب بالإسكندرية
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