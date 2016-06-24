بالصور.. "إسكان غيط العنب": انتهينا من المرحلة الأولى للمشروع بإجمالى 1632 وحدة

قال أشرف محمود مدير مشروع إسكان غيط العنب بالإسكندرية، إنه من المحتمل افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمشروع الإسكان فى مرحلته الأولى، الشهر القادم، مشيراً الى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ نصف مليار جنيه تم توفيرها بالكامل بتبرعات من جمعية رجال الأعمال والغرفة التجارية.

وأشار مدير المشروع فى تصريحات صحفية إلى أن المرحلة الأولى اكتملت كمجمع سكنى حضارى لأهالى منطقة غيط العنب على مساحة أرض 12,3 فدان، ويتكون من 17 بلوك سكنى بإجمالى 1632 وحدة بقوة استيعابية 8160 فردا.

وأوضح محمود أن عددا من الشركات تساهم فى تجهيز المدينة بالأجهزة الكهربائية، والمفروشات، وغيرها، مشيراً إلى التعاقد مع شركات نهضة مصر، وشركة صيانة خزانات، وصيانة مصاعد، وصيانة زراعات، وشركة خدمات، بالإضافة إلى دش مركزى.

وذكر محمود أن المشروع يتضمن فصول محو أمية، وحضانة أطفال، ومركز تأهيل مهنى لتدريب السكان وتوظيفهم بالتعاون مع جميعة رجال الأعمال، ومستشفى لصالح المنطقة بقدرة استيعابية 150 سريرا، وجمعية استهلاكية، والبنك الأهلى، و مول تجارى بجميع المحلات، بالإضافة إلى وجود المسجد.



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مساكن غيط العنب الجديدة المسلمة من القوات المسلحة



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مساكن غيط العنب الجديدة المسلمة من القوات المسلحة



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مشهد لمساكن غيط العنب الجديدة المسلمة من القوات المسلحة



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مشهد داخلى لمساكن غيط العنب الجديدة المسلمة من القوات المسلحة



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مشهد داخلى لمساكن غيط العنب الجديدة المسلمة من القوات المسلحة



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مراوح يتم رفعها من اسفل المبنى



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مراوح يتم وضعها فى الوحدات السكنية



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عاملان يقومان باستلام المراوح و تدخيلها من المنافذ



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احدى مولدات الكهرباء المخصصة للوحدات السكنية



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غرفة معيشة اطفال (1) بالوحدات السكنية



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غرفة المعيشة بالوحدات السكنية



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غرفة السفرة بالوحدات السكنية



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المطبخ بالوحدات السكنية



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الملائات المخصصة لمراتب الغرف



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الحمام بالوحدات السكنية



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غرفة معيشة اطفال (2) بالوحدات السكنية



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الغرفة الرئيسية بالوحدات السكنية



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بعض من الاهالى يلوحون بعلم مصر مبتهجين بالوحدات الجديدة



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الشرطة العسكرية تقوم بتأمين فى الخلف قائد المنطقة الشمالية الزملوط



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أحدى الاهالى المتضريين المنهاربيته



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الاسرة المتضررة من انهيار منزلهم



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حوار بين احدى السيدات المتضرات واحدى القيادات المسؤلة فى المشروع السكنى بغيط العنب



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مدير المشروع السكنى بغيط العنب

قائد المنطقة الشمالية يتفقد مشروع إسكان غيط العنب بالإسكندرية