أخبار عاجلة

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الألترس يهزم كفر صقر 3-1 بنهائى ختام الدورة الرمضانية باستاد جامعة الزقازيق

Google+ Print
الألترس يهزم كفر صقر 3-1 بنهائى ختام الدورة الرمضانية باستاد جامعة الزقازيق الألترس يهزم كفر صقر 3-1 بنهائى ختام الدورة الرمضانية باستاد جامعة الزقازيق
نجح فريق الألترس لكرة القدم فى الفوز على فريق كفر صقر، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى ختام فعاليات الدورة الرمضانية، التى أقيمت على استاد جامعة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، ونجح فريق الألترس فى الحصول على بطولة الدورة الرمضانية، بفضل لاعبيه أحمد أبو الليل وأحمد العدوى، بينما حصل حسن عثمان على أفضل لاعب بفريق كفر صقر .

يذكر أن الدورة الرمضانية التى أقيمت فعاليتها باستاد جامعة الزقازيق، بمحافظة الشرقية أشرف عليها تنظيمها كل من عمرو العدل وأحمد العدل وأحمد العدوى، وعقب انتهاء المبارة النهائية بين فريقى الألترس وكفر صقر منح منظمى البطولة كأس الدورة الرمضانية لفريق الألترس.


>جامعة الزقازيق توافق على قبول أكثر من 28 ألف طالب وطالبة فى العام الجديد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365