الألترس يهزم كفر صقر 3-1 بنهائى ختام الدورة الرمضانية باستاد جامعة الزقازيق

نجح فريق الألترس لكرة القدم فى الفوز على فريق كفر صقر، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى ختام فعاليات الدورة الرمضانية، التى أقيمت على استاد جامعة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، ونجح فريق الألترس فى الحصول على بطولة الدورة الرمضانية، بفضل لاعبيه أحمد أبو الليل وأحمد العدوى، بينما حصل حسن عثمان على أفضل لاعب بفريق كفر صقر .

يذكر أن الدورة الرمضانية التى أقيمت فعاليتها باستاد جامعة الزقازيق، بمحافظة الشرقية أشرف عليها تنظيمها كل من عمرو العدل وأحمد العدل وأحمد العدوى، وعقب انتهاء المبارة النهائية بين فريقى الألترس وكفر صقر منح منظمى البطولة كأس الدورة الرمضانية لفريق الألترس.

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