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دراسة:20% من أمراض السرطان يمكن تجنبها باتباع أسلوب حياة صحى

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دراسة:20% من أمراض السرطان يمكن تجنبها باتباع أسلوب حياة صحى دراسة:20% من أمراض السرطان يمكن تجنبها باتباع أسلوب حياة صحى
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها مؤخرا صحيفة "ديلى ميل" البريطانية بشأن أحد أبسط الوسائل التى تساهم فى الوقاية من الإصابة بالسرطان، ذلك الوحش الخبيث الذى زادت شراسته خلال العقود الأخيرة وارتفعت معدلات الإصابة والوفاة به بشكل ملحوظ.

وأشارت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة أريزونا الأمريكية إلى أن إتباع أسلوب حياة صحى بسيط قد يساهم بفاعلية فى منع الإصابة بحوالى 20% من الأورام السرطانية الخطيرة، ويتضمن هذا النظام الصحى، ممارسة أكثر واتباع حمية غذائية صحية والابتعاد عن الخمور وفقدان الوزن الزائد.

وأوضح الباحثون أن هناك عدد من الأورام التى يمكن منعها بأسلوب حياة صحى، وتشمل:سرطان الثدى وسرطان القولون والمستقيم، وسرطان بطانة عنق الرحم، لافتين إلى أنهم توصلوا إلى هذه النتائج المثيرة بعد مراجعة عدد كبير من الدراسات والأبحاث التى نشرت على مدار العشر سنوات الماضية، كما قاموا بتحليل توصيات الرياضة والحمية الغذائية الصادرة عن الجمعية الأمريكية للسرطان والصندوق العالمى لأبحاث السرطان والمعهد الأمريكى لأبحاث السرطان.

وأضاف الباحثون أن أسلوب الحياة الصحى والتوصيات العالمية لمكافحة الأورام تساهم فى الحد من خطر الإصابة بالسرطان بنسب تتراوح بين 10 إلى 45%، كما أنها تحد من معدل وفيات السرطان بنسب تتراوح بين 14 إلى 61%، حيث كشفت النتائج أن فرص سرطان الثدى انخفضت بمعدلات تتراوح بين 19 إلى 60%، وسرطان بطانة الرحم انخفض بنسب تتراوح بين 23 إلى 60%، وسرطان القولون والمستقيم قل بنسبة تتراوح بين 27 إلى 52%.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "journal of the American Association for Cancer Research" خلال شهر يونيو الجارى.


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