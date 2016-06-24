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«العربي» يرحب بتصديق السعودية على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان

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«العربي» يرحب بتصديق السعودية على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان «العربي» يرحب بتصديق السعودية على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان

الدكتور نبيل العربي

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، بقيام المملكة العربية بإيداع وثائق تصديقها على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، كأول دولة عربية تصدق على هذا النظام بعد أن تم إقراره من قبل مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، في السابع من سبتمبر لعام 2014.

واعتبر “العربي”، أن صدور مرسوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالمصادقة على هذا النظام يشكل “خطوة إيجابية ورائدة”، متوجهًا بالتهنئة لخادم الحرمين الشريفين، ولحكومة المملكة وشعبها، على الإنجاز الهام في تدعيم آليات العمل العربي المعنية بحقوق الإنسان في الدول العربية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأعرب “العربي”، عن أمله في أن تحذو الدول العربية الأخرى حذو المملكة العربية السعودية، في المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، حتى يمكن لهذه المحكمة مباشرة أعمالها، الأمر الذي من شأنه أن يحدث نقلة نوعية هامة وحضارية باتجاه إعلاء قيم حقوق الإنسان في الدول العربية ونشر الوعي بثقافة الاحترام للحقوق الأساسية للمواطن العربي، والتي تكفلها جميع القوانين والمواثيق الدولية ذات الصِّلة.

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