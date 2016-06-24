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المرصد السورى: القوات المدعومة من أمريكا تتقدم داخل منبج

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المرصد السورى: القوات المدعومة من أمريكا تتقدم داخل منبج المرصد السورى: القوات المدعومة من أمريكا تتقدم داخل منبج
قال المرصد السورى لحقوق الإنسان أن القوات المدعومة من الولايات المتحدة تتقدم داخل مدينة منبج التى يسيطر عليها تنظيم داعش فى شمال سوريا اليوم الجمعة وسيطرت على مجمع لصوامع القمح فى ضواحى المدينة ومفترق طرق على بعد كيلومترين إلى الجنوب من مركز المدينة.

وأضاف المرصد أن قوات سوريا الديمقراطية -المؤلفة من مقاتلين أكراد وعرب ومدعومة بالقوة الجوية للتحالف الذى تقوده الولايات المتحدة لمحاربة الدولة الإسلامية- تمكنت من اتخاذ موقع يشرف على أكثر من نصف المدينة.

ويأتى تقدم القوات بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من بدء قوات سوريا الديمقراطية والتحالف هجوما لطرد المتشددين من المناطق التى يسيطرون عليها على طول الحدود السورية-التركية. وتقدمت القوات بسرعة إلى المناطق الواقعة خارج المدينة وقطعت خطوط الإمداد للدولة الإسلامية المؤدية إلى هناك.

وكان التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة قد توقع قتالا ضاريا من مسلحى داعش داخل المدينة. وأحجمت قوات سوريا الديمقراطية عن دخول وسط المدينة خوفا على المدنيين الذين فر الكثيرون منهم فى الأسابيع القليلة الماضية.
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