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بركلة رائعة في الإسماعيلي.. وليد يسجل أول أهدافه مع الأهلي هذا الموسم

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بركلة رائعة في الإسماعيلي.. وليد يسجل أول أهدافه مع الأهلي هذا الموسم بركلة رائعة في الإسماعيلي.. وليد يسجل أول أهدافه مع الأهلي هذا الموسم

سجل وليد سليمان أول أهدافه في الدوري هذا الموسم مع الأهلي بعدما نجح في هز شباك الإسماعيلي بهدف رائع من ركلة حرة.

الإسماعيلي يواجه الأهلي بينما يحل المصري ضيفا على الزمالك في الجولة الـ32 من الدوري المصري.

الأهلي تقدم أولا عن طريق رمضان صبحي في الدقيقة 9 قبل أن يُزيد الغلة سريعا.

وفي الدقيقة 12 ترجم وليد سليمان ركلة حرة على حدود منطقة جزاء الإسماعيلي بنجاح في شباك الدراويش ليكتب الهدف الثاني للأهلي وهدفه الأول هذا الموسم.

وكان وليد سليمان قد سجل هدفا في مرمى الإنتاج الحربي إلا أنه احتسب لصالح مدافع الإنتاج في مرماه.

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