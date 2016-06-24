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مفاجأة.. فيتامين ومبيد حشرات طبيعى يخلصانك من لدغات الناموس

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مفاجأة.. فيتامين ومبيد حشرات طبيعى يخلصانك من لدغات الناموس مفاجأة.. فيتامين ومبيد حشرات طبيعى يخلصانك من لدغات الناموس
الصيف بيئة مناسبة لخروج البعوض "الناموس" من مخابئها وكثير من الناس يتبادر فى ذهنهم صده باستخدام المنتجات الطاردة، ولكننا جميعا نعلم أيضاً أن هذه المنتجات تحتوى على مادة كيميائية سامة يمكن أن تكون خطيرة إذا جاءت على الجلد أو تم تناولها عن طريق الخطأ.

لحسن الحظ، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Health Food Star”، عن بعض العلاجات الطبيعية التى يمكن أن تبقيكم بعيدين عن تلك الحشرات المزعجة،

وتشمل:

فيتامين B1 (الثيامين)
>فيتامين B1 (الثيامين) هو نوع من الفيتامينات التى يحتاجها الجسم لكى يعمل بشكل صحيح،، وبعض الأطعمة التى تحتوى على فيتامين B1 بما فى ذلك البصل، والقرنبيط، والفاصوليا الخضراء، والكرنب، والكوسا والباذنجان واللفت، والسبانخ، وبذور عباد الشمس.
>كما يتميز فيتامين B1 بتعزيز جهاز المناعة ومحاربة الإجهاد، وسوف ينتج رائحة غير محببة للبعوض وتجعله أقل جاذبية للدغ الشخص.

بخاخ طبيعى لطرد البعوض دون آثار جانبية
>هناك العديد من الوصفات الطبيعية لطرد البعوض، ولكن هذا هو واحد منها:

المكونات


>حفنة من البقدونس
>100 جرام من خل التفاح

طريقة العمل


>وضع حفنة من البقدونس الطازج داخل هاون ومدقة، ثم إضافة 100 جرام من خل التفاح، وسحق المكونات معا، مع ترك هذا الخليط لعدة ساعات، ثم وضعه داخل زجاجة رذاذ.

ملحوظة:


>هذا الرذاذ طبيعى تماماً وآمن للبشرة وعلى الحوامل، ويوفر المال دون آثار جانبية على الصحة.

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