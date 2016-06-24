أخبار عاجلة

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

توأمان يقتلان والدتهما ويطعنان والدهما وشقيقهما بالسعودية

Google+ Print
توأمان يقتلان والدتهما ويطعنان والدهما وشقيقهما بالسعودية توأمان يقتلان والدتهما ويطعنان والدهما وشقيقهما بالسعودية

الداخلية (أرشيفية)

ذكر المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية السعودية أن شقيقين توأمين أقدما على طعن والدتهما ووالدهما وشقيقهما بمنزلهم بمدينة الرياض، مما نتج عنه مقتل الأم وإصابة الأب وشقيقهما بإصابات خطيرة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه فى تمام الساعة في الواحدة من فجر الجمعة، باشرت الجهات الأمنية بلاغًا تلقته عن إقدام الشقيقين التوأمين (خالد وصالح) أبناء إبراهيم بن علي العريني في القيام بعمل إرهابي تقشعر منه الأبدان،حيث طعنا المتهمين كل من والدتهما البالغة من العمر67عامًا ووالدهما البالغ من العمر 73 عامًا  وشقيقهما سليمان البالغ من العمر 22 عامًا بمنزلهم بحي الحمراء بمدينة الرياض، مما نتج عنه مقتل الأم وإصابة الأب وشقيقهما بإصابات خطيرة نُقلا على إثرها في حالة حرجة للمستشفى حسبما ذكرت سكاى نيوز عربية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الأمني قوله ” أنه اتضح للجهات الأمنية من مباشرتها لهذه الجريمة النكراء أن المتهمين  قاموا باستدراج والدتهما إلى غرفة المخزن ووجها لها عدة طعنات غادرة أدت إلى مقتلها، ليتوجها بعدها إلى والدهما ومباغتته بعدة طعنات  ثم اللحاق بشقيقهما سليمان وطعنه عدة طعنات مستخدمين في تنفيذ جريمتهما ساطور وسكاكين حادةً جلبوها من خارج المنزل والتي ضبطت بمسرح الجريمة “.

وعقب ذلك غادر الجانيان المنزل حيث قاما بالاستيلاء على سيارة أحد المقيمين بالقوة والهرب قبل أن تتمكن الجهات الأمنية من إلقاء القبض عليهما في مركز الدلم بمحافظة الخرج، كما أشارت وزارة الداخلية إلى أنه لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات هذه الجريمة الشنعاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة