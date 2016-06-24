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خلافات الجيرة تتسب في إصابة 4 أشخاص خلال مشاجرة بين عائلتين بقنا‎

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خلافات الجيرة تتسب في إصابة 4 أشخاص خلال مشاجرة بين عائلتين بقنا‎ خلافات الجيرة تتسب في إصابة 4 أشخاص خلال مشاجرة بين عائلتين بقنا‎

أرشيفية

أصيب 4 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بمركز فرشوط في قنا.

وتلقي اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء عبد اللطيف الحناوي مدير المباحث الجنائية، يفيد بنشوب مشاجرة بمركز شرطة فرشوط بين عائلتي “النسر” ، و “السايح” بسبب خلافات الجيرة بين عبد الحفيظ. ب. ، مصاب بجروح وكدمات، ومحمد. ف.ع. ، وشقيقه عبدالعليم، وإسماعيل. م. ن. ، وشقيقه كرم،  والشاذلي. أ. أ. ، وعلي. ف. أ. ، ضابط شرطة بمديرية أمن قنا من العائلة الأولى، وبركات. ع. م. ، مصاب ، واشقائه رجاء ، مصابة بجروح وكدمات، وحسن ، مصاب بكدمات ومحمد، أميني شرطة.

وعثر بمكان المشاجرة علي فرد روسي، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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