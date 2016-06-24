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آلاف البريطانيين يطالبون بإجراء استفتاء جديد

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آلاف البريطانيين يطالبون بإجراء استفتاء جديد آلاف البريطانيين يطالبون بإجراء استفتاء جديد

مجلس العموم البريطاني (أرشيفية)

تسبب طلب للمواطنين البريطانيين من أجل إجراء استفتاء جديد حول البقاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، في تعطل الموقع الإلكتروني لمجلس العموم، إزاء العدد المرتفع من الأشخاص الذين دخلوه للانضمام إلى هذه المبادرة.

وبحسب وكالة الأنباء الأسبانية، ذكرت متحدثة باسم البرلمان البريطاني “الموقع الإلكتروني خارج الخدمة مؤقتاً إزاء العدد المرتفع من المستخدمين لطلب واحد”.

ويطالب الاقتراح، الذي نشره مواطن يدعى “ويليام اوليفر هيلي” النواب “بتطبيق لائحة تنص على ضرورة الدعوة لاستفتاء جديد في حال بلوغ نسبة التصويت لصالح ترك أو البقاء في الاتحاد الأوروبي أقل من 60% في ظل نسبة مشاركة أقل من 75%”.

وجمع الطلب أكثر من 145 ألف توقيع ليتخطى معدل 100 ألف طلب، المحدد من البرلمان للنظر في مناقشه قضية يقترحها المواطنون. واختار 51.9% من الناخبين البريطانيين أمس خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مقابل 48.15 فضلوا البقاء في الاتحاد في استفتاء بلغت نسبة المشاركة فيه 72.1%.

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