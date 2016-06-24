صور.. فرقة الأقصر للفنون الشعبية تهدي رئيس مهرجان الحضارة هدايا تذكارية

أهدت فرقة الأقصر للفنون الشعبية، اليوم الجمعة، بعض الهدايا التذكارية لرئيس مهرجان الحضارة المقام في اليونان، وعمدة مدينة كارديتسا، ورئيس البلدية، وذلك نيابة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة ممثلة في فرع ثقافة الأقصر، برئاسة محمد العدوي، والعلاقات الثقافية الخارجية.

وصرح أحمد عبد الرازق مدرب الفرقة، أن اختيار فرقة الأقصر للفنون الشعبية لم يكن مجاملة، وإنما مسئولية كبيرة على عاتق الفرقة لكونها تمثل مصر في مهرجان كبير، وعروضنا تمثل لون من ألوان التراث المصري والثقافة المصرية التى نريد أن يعلمها العالم أجمع، كما أن تفاعل اليونانيون معنا في العروض أعطانا دفعة كبيرة لمواصلة جهودنا في تقديم العروض، وبمناسبة تكريم رئيس المهرجان فهى بعض الهدايا التذكارية حتى تظل لنا ذكرى طيبة في نفوس القائمين على المهرجان.

ويذكر أن فرقة الأقصر للفنون الشعبية، سافرت يوم 22 يونيو للمشاركة في مهرجان الحضارة باليونان، في دورته الـ49، والذى يستمر حتى يوم 28 يونيو الجاري.