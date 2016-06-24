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تونس تعلن دخولها ساحة التصنيع العسكرى بإنشاء شركة وطنية

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تونس تعلن دخولها ساحة التصنيع العسكرى بإنشاء شركة وطنية تونس تعلن دخولها ساحة التصنيع العسكرى بإنشاء شركة وطنية
قرر الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة التونسية، خوض التصنيع العسكرى، من خلال إعلانه اليوم (الجمعة) عن إنشاء "شراكة وطنية بين القطاعين العام والخاص فى مجال التصنيع العسكرى".

وأعلن الرئيس التونسى عن اتجاه بلاده للتصنيع العسكرى فى كلمة ألقاها بمناسبة إشرافه على موكب لإحياء الذكرى 60 لتأسيس الجيش التونسى، نظم اليوم بالثكنة العسكرية بـ"العوينة"، بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة.

وقال السبسى فى كلمته إن إنشاء "شراكة وطنية بين القطاعين العام والخاص في مجال التصنيع العسكرى"، يندرج فى إطار "الضغط على الكلفة والمحافظة على مدخرات البلاد من النقد الأجنبى، ومعاضدة المجهود الوطنى فى تشغيل الشباب واستثمار قدراته العلمية".

كما أعلن في كلمته عن إحداث مدرسة للاستخبارات والأمن العسكرى، تكون مهمتها تكوين عسكريين مختصين، وفق أحدث البرامج والتقنيات المستعملة فى الغرض.

وتحتفل تونس في الرابع والعشرين من يونيو من كل عام بتأسيس جيشها الذى برزت أول نواته فى 24 يونيو من العام 1956، أى بعد نحو ثلاثة أشهر من حصول تونس على استقلالها في 20 مارس من العام 1956.


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