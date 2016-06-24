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العراق: طيران التحالف يقتل عشرات من داعش بالأنبار بينهم ثمانية قناصة

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العراق: طيران التحالف يقتل عشرات من داعش بالأنبار بينهم ثمانية قناصة العراق: طيران التحالف يقتل عشرات من داعش بالأنبار بينهم ثمانية قناصة
قصف طيران التحالف الدولى بالتنسيق مع قيادة "عمليات الأنبار" مواقع لتنظيم داعش فى منطقتى "الحصى" جنوب عامرية الفلوجة و"زنكورة" شمال غربى الرمادى بالأنبار كما قتلت الشرطة الاتحادية انتحاريين من داعش يستقلان دراجات نارية فى منطقة المقبرة القديمة شمال غربى الفلوجة شرقى الأنبار.

وقال مصدر عسكرى بقيادة "عمليات الأنبار"، اليوم الجمعة، أن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل عشرات الإرهابيين من داعش بينهم ثمانية قناصة.. لافتا إلى أن قوات الشرطة الاتحادية تواصل تطهير مدينة الفلوجة من العبوات الناسفة بالطرق والمنازل والأبنية والمدارس، لاسيما فى حى نزال وسط المدينة التى زرع بها التنظيم كميات كبيرة من المتفجرات.

وأشارت مصادر محلية فى الموصل مركز محافظة نينوى إلى أن قياديا فى داعش وثلاثة من مساعديه قتلوا فى هجوم مسلح من مجهولين وسط مدينة الموصل عصر اليوم، وقالت: أن المسلحين أطلقوا النار باتجاه سيارة يستقلها القيادى فى داعش "هيمن جلال" المكنى "أبو عبد الرحمن" الكردى وثلاثة من مساعديه فى الجانب الأيسر من مدينة الموصل.
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