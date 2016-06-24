الأورمان تسلم 25 رأس ماشية للأسر الأكثر احتياجًا بالمنيا

مراسل ONA

سلمت جمعية الأورمان 25 رأس ماشية لـ 25 أسرة من محدودي الدخل بقرية نجم التابعة للوحدة المحلية لحلوة جنوب مركز مطاي بالمنيا، بحضور اللواء ممدوح شعبان مدير عام الجمعية واللواء ناصر فتحي رئيس مدينة مطاي،

كما سلمت الأورمان 20 منزلًا بعد الإنتهاء من تأهيلها للأسر الأكثر إحتياجًأ بالقرية، بالإضافة إلى صرف تغذية شهرية للمستفيدين برؤوس الماشية، بواقع مبلغ 400 جنيه لكل رأس ماشية شهريًا، بالإضافة إلى التأمين مبلغ 200 جنيه، والعلاج البيطري لجميع الرؤوس، بالتعاون مع وزارة الزراعة.

وقال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، إن الحالات يتم إختيارها بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، بعد إجراء البحث الإجتماعي، مشيرًا إلى أنه تم تسليم المستفيدين التغذية الخاصة بها مجانًا لمدة عام كامل، وسيتم توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مديرية الطب البيطري للتأكد من سلامتها وخلوها من أي أمراض.

وأشاد رئيس مدينة مطاي بالجهود المبذولة من جمعية الأورمان في التخفيف من معاناة أبناء المركز من محدودي الدخل وبالمشاركة الفعالة بين جمعية الأورمان والوحدة المحلية لمركز مطاي في مساعدة الأهالي بالمركز.