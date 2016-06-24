أخبار عاجلة

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الأورمان تسلم 25 رأس ماشية للأسر الأكثر احتياجًا بالمنيا

Google+ Print
الأورمان تسلم 25 رأس ماشية للأسر الأكثر احتياجًا بالمنيا الأورمان تسلم 25 رأس ماشية للأسر الأكثر احتياجًا بالمنيا

الأورمان تسلم 25 رأس ماشية للأسر الأكثر احتياجًا بالمنيا

مراسل ONA

سلمت جمعية الأورمان 25 رأس ماشية لـ 25 أسرة من محدودي الدخل بقرية نجم التابعة للوحدة المحلية لحلوة جنوب مركز مطاي بالمنيا، بحضور اللواء ممدوح شعبان مدير عام الجمعية واللواء ناصر فتحي رئيس مدينة مطاي،

كما سلمت الأورمان 20 منزلًا بعد الإنتهاء من تأهيلها للأسر الأكثر إحتياجًأ بالقرية، بالإضافة إلى صرف تغذية شهرية للمستفيدين برؤوس الماشية، بواقع مبلغ 400 جنيه لكل رأس ماشية شهريًا، بالإضافة إلى التأمين مبلغ 200 جنيه، والعلاج البيطري لجميع الرؤوس، بالتعاون مع وزارة الزراعة.

وقال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، إن الحالات يتم إختيارها بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، بعد إجراء البحث الإجتماعي، مشيرًا إلى أنه تم تسليم المستفيدين التغذية الخاصة بها مجانًا لمدة عام كامل، وسيتم توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مديرية الطب البيطري للتأكد من سلامتها وخلوها من أي أمراض.

وأشاد رئيس مدينة مطاي بالجهود المبذولة من جمعية الأورمان في التخفيف من معاناة أبناء المركز من محدودي الدخل وبالمشاركة الفعالة بين جمعية الأورمان والوحدة المحلية لمركز مطاي في مساعدة الأهالي بالمركز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا