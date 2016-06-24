البيئة : إجراءات عاجلة للسيطرة على تلوث بحري بالزيت شمال شرق الغردقة

أصدر الدكتور خالد فهمي وزير البيئة توجيهاته بسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة للسيطرة على التلوث البحري بالزيت شمال شرق مدينة الغردقة.

وورد بلاغ إلى غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة أفاد بوجود تلوث بالزيت الخام تقدر مساحته بحوالى 35 برميلا بحريا، أدى إلى حدوث تلوث بالمسطح المائي بمساحة 0.5 ميل بحري ناتج عن قطع في خرطوم الشحن الخاص بشمندورة إحدى شركات البترول العاملة في المنطقة أثناء شحن إحدى السفن، وتبعد الشمندورة عن الشاطئ مساحة ١٨٠٠ متر.

وعلى الفور تم الدفع بلجنة من الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالغردقة والمحميات الطبيعية بالبحر الأحمر للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الهيئة العامة للبترول، حيث تم عمل مسح جوي وبحري للمنطقة وتبين عدم وصول التلوث للشاطئ.

وتم إيقاف الخط فور ظهور التلوث وتفعيل خطة الطوارئ لمواجهة حوادث التلوث البحري بالزيت، وتجرى أعمال المكافحة والسيطرة على التلوث وتقييم الأضرار البيئية الناجمة عن الحادث.

أ ش أ