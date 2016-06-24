بالصور.. محافظ الفيوم قبل حفل إفطار خالد أبو بكر: بدء تنفيذ مشروعات الصرف لـ88 قرية

أعلن محافظ الفيوم المستشار وائل مكرم، عن بدء تنفيذ مشروعات الصرف الصحى لخدمة 88 قرية تابعة للمحافظة لإنهاء معاناة الأهالى، كما وعد ببناء مجمع مدارس ثانوية لخدمة أهالى "سرسنا" للقضاء على أزمة تكدس الفصول التى يعانى منها طلاب القرية.

كما أعلن بدء حملات الكشف عن مرضى "فيرس سى" لأهالى قرية "سرسنا" التابعة للمحافظة- جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بمبنى محافظة الفيوم على هامش الاحتفال بحفل الإفطار السنوى الذى ينظمه المحامى الدولى خالد أبو بكر لأهالى قريته "سرسنا"، بمشاركة العديد من القيادات التنفيذية والشعبية وممثلين عن قرية سرسنا بالمحافظة، وعلى رأسهم المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم واللواء ناصر العبد مدير أمن محافظة الفيوم، والدكتور ضياء الدين إبراهيم، مدير الشركة التى ستتولى الكشف عن مرضى "فيرس سي".

وقال محافظ الفيوم، إن تنفيذ مشروعات الصرف الصحى فى 88 قرية تابعة للمحافظة تتكلف ثلاثة مليارات جنيه، وسوف يتم توفيرها بالاعتماد على الاتفاقيات مع وزارة التعاون الدولى أو من خلال تبرعات الأهالى.

وأكد المحافظ عن قرب الانتهاء من إنشاء معهد الأورام الذى ينتظر تدعيمه للافتتاح ليكون جاهزاً لاستقبال أهالى القرية، كما كشف عن توفير الاعتمادات المالية لاستكمال المشروعات التى تراوحت نسبة التنفيذ بها من 5 إلى 80 فى المئة داخل المحافظة.

ومن جانبه، وجهة خالد أبو بكر، المحامى الدولى، أبن قرية سرسنا بمحافظة الفيوم، الشكر إلى محافظ الفيوم على الجهود التى يبذلها من أجل تنفيذ المشروعات للنهوض بمحافظة الفيوم، وتخفيف معانات الأهالى.

وأكد على تواصله مع المحافظ للارتقاء بالمحافظة ومساعدة القرى الفقيرة، مشددًا بأن تلك الجهود التى يبذلها لأهالى قريته، ليس لها أهدافًا أو تطلعات سياسية أو انتخابية، مؤكدًا أن ذلك يأتى من باب رد الجميل لمحافظة الفيوم.

وكشف "أبو بكر" عن تكفله بعلاج كافة مرضى "فيرس سي" من أهالى قرية سرسنا فى حالة ثبوت إصابة أى أحد منهم بالمرض من خلال الفحوصات التى يتم إجرائها الآن لأهالى القرية.



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الدكتور ضياء الدين إبراهيم مدير شركة فاركرللأدوية



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مدير أمن الفيوم اللواء ناصر العبد



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المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم



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ترحيب المحامى الدولى خالد أبو بكر بأهالى قريته



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بدء المؤتمر الصحفى للإحتفال بحفل الإفطار السنوى لللمحامى الدولى خالد أبو بكر



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جانب من أهالى قرية سرسمة



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مدير أمن الفيون اللواء ناصر العبد والمحامى الدولى خالد أبو بكر والمستشار وائل مكرم محافظ الفيوم



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المحامى الدولى خالد أبو بكر المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم و مدير أمن الفيون اللواء ناصر العبد



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الدكتور ضياء الدين إبراهيم مدير شركة فاركرللأدوية



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جانب من حضور المؤتمر الصحفى للمحامى الدولى خالد أبو بكر



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المحامى الدولى خالد أبو بكر



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المحامى الدولى خالد أبو بكر بجانب محافظ الفيوم االمستشار وائل مكرم



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المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم يلقى كلمته فى المؤتمر الصحفى للمحامى الدولى خالد أبو بكر



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المحامى الدولى خالد أبو بكر



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أهالى قرية سريمة فى المؤتمر الصحفى للدكتور الدولى خالد أبو بكر



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أهالى قرية سريمة فى المؤتمر الصحفى للدكتور الدولى خالد أبو بكر



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أهالى قرية سريمة فى المؤتمر الصحفى للدكتور الدولى خالد أبو بكر



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المحامى الدولى خالد أبو بكر والمستشار وائل مكرم محافظ الفيوم و مدير أمن الفيون اللواء ناصر العبد



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الدكتور ضياء الدين إبراهيم مدير شركة فاركرللأدوية



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المحامى الدولى خالد أبو بكر



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المؤتمر الصحفى للمحامى الدولى خالد أبو بكر



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الوجبات التى سوف يتم توزيعها على أهالى قرية سريمة



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بدء تنفيذ مشروع علاج فيرس سى



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تنفيذ مشروع علاج فيرس سى



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تنفيذ مشروع علاج فيرس سى



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تنفيذ مشروع علاج فيرس سى



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المحامى الدولى خالد أبو بكر



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المحامى الدولى خالد أبو بكر



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سياراة فحص المصابين بفيرس سى



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المحامى الدولى خالد أبو بكر والمستشار وائل مكرم محافظ الفيوم بجانب سياراة فحص مرضى فيرس سى



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المحامى الدولى يلتقط الصور مع أهالى قرية سريمة



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وصول المحامى الدولى خالد أبو بكر

محافظ الفيوم يشهد حفل تدشين الحملة القومية للتبرع لمركز الأورام