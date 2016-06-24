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خالد أبو بكر يوزع 2000 "كرتونة رمضانية" على أهالى سرسنا بالفيوم‎

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خالد أبو بكر يوزع 2000 "كرتونة رمضانية" على أهالى سرسنا بالفيوم‎ خالد أبو بكر يوزع 2000 "كرتونة رمضانية" على أهالى سرسنا بالفيوم‎
قام المحامى الدولى خالد أبو بكر، اليوم الجمعة، بتوزيع 2000 كرتون رمضانية للمواد الغذائية على أهالى قرية سرسنا بمحافظة الفيوم، وذلك عقب حفل الإفطار الجماعى التى قام بإعداده لأهالى القرية، الذى ضم العشرات من أهالى قرية سرسنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالفيوم.

وقال أبو بكر إن حفل الإفطار وتوزيع المواد الغذائية على أهالى قريته هو إجراء يتم بشكل دورى كل عام فى إطار رد الجميل لقريته التى خرج منها العديد من الشخصيات العامة، مؤكدًا أنه يحرص على التواصل المستمر مع أهالى قريته لمساعدتهم بحكم أنه أحد أبنائها.


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