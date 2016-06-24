خفر السواحل الإيطالي ينقذ 2000 مهاجر في المتوسط

قال خفر السواحل الإيطالي، انه تم انتشال أكثر من ألفي مهاجر من قوارب مكتظة في البحر المتوسط اليوم الجمعة، في الوقت الذي كثف فيه مهربوا البشر عملياتهم مع تحسن الطقس خلال اليومين الماضيين.

وقامت خفر السواحل بانتشال أكثر من 7100 شخص من المياه الدولية منذ أمس الخميس، معظمهم انطلقوا من سواحل ليبيا إلى قبالة السواحل الإيطالية فرارًا من الأوضاع غير المستقرة فى بلادهم حسبما ذكرت رويترز.

وكانت أزمة المهاجرين هى الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية خاصة فى دخولها العام الثالث، دون أن تظهر في الأفق مؤشرات على أي تراجع في تدفق اللاجئين من شمال أفريقيا.

وشاركت سفن تنتمي إلى منظمات أطباء بلا حدود والبحرية الإيطالية ووكالة الحدود الأوروبية، في انتشال المهاجرين من 9 قوارب اليوم الجمعة وفقاً لما ذكرته وزارة الداخلية أنه تم نقل نحو 60 ألفًا من مهاجري القوارب إلى إيطاليا حتى الآن هذا العام.