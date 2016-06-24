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مصرع مسجل خطر في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالمنيا

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مصرع مسجل خطر في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالمنيا مصرع مسجل خطر في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالمنيا

أرشيفية

مراسل – ONA:

لقي مسجل خطر مصرعه، اليوم الجمعة، إثر تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن، أثناء محاولة ضبطه بالزراعات المتاخمة لمدينة ديرمواس جنوب المنيا.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفي مدير إدارة البحث الجنائي، بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة ديرمواس، بإختباء المتهم محمد.م.ه. ، 25 عام، عاطل، ومقيم أسمو العروس بالأراضي الزراعية زمام القرية، والمحكوم عليه في العديد من القضايا منها خطف طفل، وسرقة بالإكراه، وأقتحام مجلس المدينة والنيابة الإداراية، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضايا سلاح وذخيرة، ومقاومة سلطات، وخطف طفل، واستعمال قوة، وسرقة محل مصوغات بالإكراه.

وأستهدفت مأمورية بقيادة العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، وبرفقته العميد عصام الخضري رئيس فرع البحث الجنائي للجنوب، مكان تواجد المذكور تمهيدًا لضبطه وعند أقتراب قوات الأمن من الأرض الزراعية تبين تواجده وبرفقته شخص أخر، عرف فيما بعد أنه نجل خاله المدعو أحمد. ع. ع. ، 21 عام، عاطل، ومقيم بذات الناحية، والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية الأخيرة،  وبادروا بإطلاق الأعيرة النارية مما أدى إلى مبادلتهما إطلاق النيران، ونتج عنه إصابة الأول بعدة طلقات نارية بأنحاء متفرقة بالجسم أدت إلي وفاته، وفر الثاني هاربًا.

وعثر بجوار جثة المتوفي علي سلاح ناري عبارة عن بندقية آلية بدون دبشك، وعدد 7خزينة و120 طلقة من ذات العيار، بالإضافة إلي سلاح ناري عبارة عن رشاش جرينوف وعدد 200طلقة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق.

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