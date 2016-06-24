كشف غموض العثور على جثة شاب بترعة المرة بسوهاج

يكثف ضباط وحدة مباحث مركز جرجا جهودهم برئاسة الرائد محمد طه رئيس مباحث المركز جهودهم لكشف غموض العثور على جثه لشاب فى الثامنة عشر من العمر، عثر عليه جثه هامدة بترعة المرة بدائرة المركز وبه إصابات بالراس.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير المباحث والنقيب احمد عبد الرءوف معاون المباحث بأن الجثة تخص "هشام ع م" 18 سنة ويقيم نجع سعيد الشرقى التابع لقرية بندار دائرة المركز، وأن الجثة وجد بها إصابتين بالرأس، وتم نقلها لمستشفى جرجا العام وجارى كشف غموض الواقعة، وتم تحرير محضر وجارى العرض على النيابة لتتولى التحقيق.

جهود أمنية لكشف غموض العثور على جثة بترعة قرية الحبيل شمال الأقصر