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لمريض السكر.. استمتع بحلويات رمضان وسلطة الفاكهة والجيلى بكميات صغيرة

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لمريض السكر.. استمتع بحلويات رمضان وسلطة الفاكهة والجيلى بكميات صغيرة لمريض السكر.. استمتع بحلويات رمضان وسلطة الفاكهة والجيلى بكميات صغيرة
تكثر الإغراءات أمام مريض السكر، خلال شهر رمضان لشهرته بالحلويات الشرقية والخشاف.

الدكتور ياسر عبد الرؤوف أستاذ السكر والغدد الصماء بطب طنطا، أكد أن من الأطعمة الشائعة فى شهر رمضان تناول بعض أنواع الحلويات الخاصة بهذا الشهر كالكنافة والقطايف وغيرها، ولا يمنع مريض السكر من مشاركة الأهل فى تناول الحلويات ،ولكن بشكل معتدل ،مؤكدا أنه يسمح بتناول كميات من الكنافة غير المحشوة بالزبيب وفى حجم يعادل مقدمة كف اليد، أى من 50 إلى 70 جرام، دون إضافة الشربات للكنافة .

وأضاف :"يمكن رش بعض المحلى الصناعى على الكنافة وهى ساخنة حتى تعطيها الشكل الحلو، كما يمكن تناول قطعتين من القطائف غير المحشوة بالزبيب أيضا ،وذلك برش المحلى الصناعى أيضا".

وقال الدكتور ياسر عبد الرؤوف :"من الحلويات الأخرى المشهورة فى شهر رمضان لقمة القاضى وبلح الشام أو صوابع زينب، فيمكن تناول من 2 إلى 3 وحدات باستخدام المحلى الصناعى ،على أن يتم تناول هذه الحلويات كوجبة خفيفة فى منتصف الليل بين الإفطار والسحور.

وأوضح أنه فى حالة المرضى الذين يفضلون تناول هذه الحلويات فى فترة السحور نظرا لأنها تشعر الصائم بالشبع أثناء النهار، كما أنه يتم خصم ما يعادل من ثلث إلى نصف رغيف من وجبة السحور، فى مقابل تناول الكميات المذكورة من الحلويات.

وأكد أن من الحلويات التى يفضل تناولها فى شهر رمضان أيضا حلوى الجيلى البارد ،على أن يتم تناول كوب صغير منها كوجبة خفيفة فى فترة المساء ،مؤكدا أن كمية السكر بها قليلة ولا تسبب خلل بسكر الدم.

وأشار الى أن سلطة الفاكهة تعتبر من الوجبات الخفيفة المحببة فى شهر رمضان ،لما تحتويه من كمية مناسبة من الفيتامينات وسكر الفاكهة، موضحا أنها تعتبر وجبة مناسبة لمريض السكر، إلا أنه يحذر تناول هذه الحلويات مع بعضها فى يوم واحد ،على أن يتم الاختيار بينها فى الأيام المختلفة.


>الدوم والتمر هندى والكركديه وعصير الليمون أفضل مشروبات مريض السكر
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