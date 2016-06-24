دراسة بريطانية: 50% من مرضى السكر يعانون من النوبات القلبية

نتائج جديدة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن خطر الموت من النوبات القلبية قد يرتفع بنسبة تزيد عن 50% للأشخاص الذين يعانون من مرض السكر.

ووفقاً لجمعية السكر الأمريكية، فإن هناك ما يقرب من 29 مليون، ومائة ألف شخص فى الولايات المتحدة لديهم مرض السكر الناتج عن عدم قدرة الجسم على استخدام هرمون الأنسولين بشكل فعال، مما يؤدى إلى تغيرات غير طبيعية فى مستويات السكر فى الدم.

>وأوضح الباحثون أن داء السكر من النوع 1 وهو ما يمثل حوالى 5% من جميع الحالات، يحدث عندما يكون الجسم غير قادر على إنتاج الأنسولين.

ومن الثابت أن مرضى السكر هم أكثر عرضة للعديد من المشاكل الصحية الأخرى، بما فى ذلك ارتفاع ضغط الدم، النوبة القلبية ، السكتة الدماغية ، و أمراض القلب .

وفى الدراسة الجديدة، أشار كبير الباحثين الدكتور كريس جيل، من جامعة ليدز، إلى أن الأشخاص الذين يعانون مرض السكر من النوع 2 أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية، أو احتشاء عضلة القلب.

وأضاف الباحثون أن مرض السكر عبء كبير على المدى الطويل بين المرضى الذين أصيبوا بأزمات قلبية، لذلك يجب اتباع العلاج المناسب لتجنب المضاعفات.

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