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طرح 5 طن دواجن مدعمة لأهالي مطاي بالمنيا

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طرح 5 طن دواجن مدعمة لأهالي مطاي بالمنيا طرح 5 طن دواجن مدعمة لأهالي مطاي بالمنيا

أرشيفية

مراسل ONA

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاd بالمنيا، عن طرح 5 طن من الدواجن المجمدة مقدمة من القوات المسلحة بأسعار مخفضة للمواطنين، تصل إلى 25جنيه للفرخه المثلجه زنة 1200جرام، وذلك في إطار تخفيف العبء عن المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وقال اللواء ناصر فتحي رئيس مركز ومدينة مطاي، إن منافذ التوزيع لاقت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، والتي تشمل 7 منافذ منها 5 في القرى وأثنين في مدينة مطاي.

وأعرب الأهالي عن شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة من قبل ، والتي تسعى جاهدة لتحسين حياة الأسر الأكثر إحتياجًا والأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أنه منذ بدء شهر رمضان الكريم تم طرح 12 طن من اللحوم المدعمة، وكذلك 5 طن من الدواجن ويتم توزيع الكمية من خلال سيارات ثلاجات مجهزة على قرى المركز المختلفة.

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