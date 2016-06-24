مقتل شرطى سعودى فى منطقة شيعية

>أعلنت وزارة الداخلية السعودية الجمعة مقتل شرطى فى شرق المملكة حيث يعيش غالبية الشيعة.

ووصفت الوزارة اطلاق النار بانه "عمل ارهابي" ادى إلى مقتل سائق سيارة للشرطة. وتابعت ان الهجوم وقع بعيد الظهر فى بلدة سيهات فى محافظة القطيف الشيعية.

يذكر ان مسلحا قتل خمسة اشخاص فى تجمع للشيعة فى سيهات فى اكتوبر الماضى. وقد تبنى تنظيم داعش الهجوم كما تبنى اعتداءات اخرى استهدفت الاقلية الشيعية.

وكان احد المطلوبين لدى قوات الامن السعودية قتل خلال تبادل لاطلاق النار اثناء مداهمة منزله بحسب ما افادت وزارة الداخلية امس الخميس.

ومنذ العام 2011، تشهد القطيف احتجاجات متفرقة، خصوصا مطلع السنة الحالية اثر اعلان السلطات اعدام رجل الدين الشيعى المعارض نمر النمر.

وكان النمر من ابرز قادة الاحتجاجات التى اندلعت فى العام 2011، وتم اعدامه من ضمن مجموعة من 47 مدانا "بالارهاب".

ويتركز معظم الشيعة فى السعودية فى المنطقة الشرقية ويشكون "التهميش" فى الوظائف العليا خصوصا بالاضافة إلى الاهمال فى مناطقهم.

>