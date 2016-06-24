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بسبب دخول طائر في المحرك.. طائرة تهبط اضطراريًا في مطار سيبيريا

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بسبب دخول طائر في المحرك.. طائرة تهبط اضطراريًا في مطار سيبيريا بسبب دخول طائر في المحرك.. طائرة تهبط اضطراريًا في مطار سيبيريا

أرشيفية

هبطت طائرة من نوع “إيرباص” اضطراريًا كان على متنها 113 راكبًا في مطار مدينة تومسك في سيبيريا بعد إقلاعها بسبب دخول طير في محركها.

وبحسب “روسيا اليوم” فقد أوضحت لجنة التحقيق في النقل العام اليوم الجمعة، أن طائرة A320 المتوجهة من تومسك إلى موسكو عادت إلى المطار، مشيرة إلى أن طيرًا دخل في محركها على ارتفاع نحو 40 مترًا بعد إقلاعها، مما أدى إلى حدوث اهتزاز.

وأضافت اللجنة أن قائد الطائرة قرر بعد ذلك العودة إلى المطار.

ولم يصب أحد من الركاب أو طاقم الطائرة بأذى نتيجة الحادث، كما وتجري لجنة التحقيق للنقل العام غربي سيبيريا تحقيقا في ملابسات الحادث.

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