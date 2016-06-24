رئيس نقابة العاملين بالمرافق: المشروع القومى بالضبعة سيوفر 30% من الطاقة

أكد الدكتور عادل نظمى رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، إن قطاع الكهرباء والطاقه يمتلك من الخبرات القادرة على الانتهاء من إقامة مشروع الطاقة النووية بالضبعة للمحطات الثلاث خلال العامين القادمين.

وأعلن رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، فى تصريحات صحفية له، إن المشروع القومى بالضبعة سيوفر 30% من إنتاج الطاقه باستخدام عمالة وطنية فنية، معربا عن سعادته بقيام الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقه الجديدة والمتجددة بالسفر إلى موسكو، لإنهاء إجراءات البدء فى المشروع مع الجانب السوفيتى، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن شغل وظائف فنية لسد العجز للشركات والهيئات التابعه للكهرباء.

وأضاف رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء قرر تشكيل لجنة برئاسة المهندس أسامه عصران نائب الوزير لدراسة مطالب 10 آلاف عامل، تم نقلهم من هيئة كهرباء الريف إلى شركات الإنتاج والتوزيع، لافتا إلى أن اللجنة ستضع الحلول المرضية فى ضواء قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إلزام الشركات القابضه للكهرباء بتحقيق المساواة بين العاملين.

وأشار نظمى إلى اهتمام وزارة الكهرباء بترشيد استخدام الطاقة فى المنازل، من خلال إنشاء إداره لتلقى الشكاوى والمقتراحات على الخط الساخن رقم 2616313، مشيرا إلى أن شكاوى الأعطال سوف تنتهى بالانتهاء من تحديث غرف التحكم بالمناطق والأحياء، إلى جانب تعميم العداد الذكى، موضحا أن استخدام العداد الكودى حاليا يقوم بمعالجه الفاقد والحد من الاستخدام العشوائى للطاقة، الذى يؤدى إلى إهدار ملايين من الدولارات التى يمكن توجيهها فى شراء المواد البتروليه فى تشغيل المحطات.

كما أعلن رئيس النقابة العامة للمرافق أنه قدم مذكره للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بمطالب العاملين بمديريات الإسكان بالمحافظات، والمتمثله فى نقل تبعيتهم إلى الوزارة ومساواتهم بشركائهم فى العمل، بالإضافة إلى التقدم للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بتعديلات لمعالجة هذا الأمر فى مشروع قانون الإداره المحلية المعروض على مجلس النواب، موضحا أن الدكتور مصطفى مدبولى وافق على تخصيص 2.5 فدان بمدينة 6 أكتوبر لإنشاء نادى اجتماعى ومجمع لخدمات العاملين بالمرافق.

وأكد نظمى على أن المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحى وافق على ترقية المستحقيين بدرجه كبيره فنيين وكتاب بشغل الوظائف القياديه بالشركه فى 25 شركه تابعة، لافتا إلى أن العاملين فى مياه الشرب والصرف الصحى يتعرضون لأبشع المخاطر فى العمل، مطالبا بإنشاء مستشفى متخصص لعلاج الامراض الذين يتعرضون لها والتطبيق الامثل للتشريعات التى تنص على حمايتهم واستخدام وسائل الوقايه والكشف الطبى عليهم.

وزير الكهرباء يزور روسيا اليوم لحسم مفاوضات المشروع النووى بالضبعة