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حى السيدة زينب يطالب بإصدار قرار نزع الملكية بتل العقارب لاستكمال التطوير

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حى السيدة زينب يطالب بإصدار قرار نزع الملكية بتل العقارب لاستكمال التطوير حى السيدة زينب يطالب بإصدار قرار نزع الملكية بتل العقارب لاستكمال التطوير
طالب المهندس حسام رأفت، رئيس حى السيدة زينب، اللواء أحمد تيمور القائم بأعمال محافظ القاهرة، بمخاطبة الجهات المختصة لإصدار قرار نزع ملكية فى منطقة تل العقارب لاستكمال عملية التطوير .

وقال المهندس حسام رأفت، إن هناك 9% من المنازل بمنطقة تل العقارب ملكية خاصة، مشيرا إلى أنه لابد من اصدار قرار بنزع الملكية، وتعويض المواطنين حتى يتمكن الحى من استكمال عملية الهدم فى إطار عملية تطوير المنطقة بالتنسيق مع وزارة الإسكان.

وأضاف رئيس حى السيدة زينب فى تصريحات صحفية، إن عملية هدم البيوت المتواجدة فى أملاك الدولة، مستمرة، موضحا أن عملية التطوير تتضمن هدم البيوت بالإضافة إلى أبنية أخرى ذات طراز معمارى، على أن يتم تسكين الأهالى فى سكن مؤقت لحين انتهاء عملية التطوير.


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