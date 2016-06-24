إيقاف وردية الإفطار بقسم الرمل بالإسكندرية عن العمل للتحقيق فى هروب مساجين

أوقف قطاع التفتيش والرقابة الإدارية بمديرية أمن الإسكندرية، أفراد وردية قسم شرطة الرمل أول، والتى تتمثل فى ضابط القسم والضابط المعاون، وأمناء الشرطة والأفراد، عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات فى واقعة هروب مساجين من غرفة الحجز.

كما أعادت قوات أمن الإسكندرية، القبض على أحد المتهمين الهاربين من غرفة حجز قسم شرطة الرمل أول وسط الإسكندرية، وهو "السيد .م" 35 سنة، ويعمل جزارا، مقيم بدائرة قسم محرم بك.

وكانت مديرية أمن الإسكندرية أعلنت حالة الاستنفار الأمنى لضبط الهاربين، وأمر اللواء نادر جنيدى، مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد شريف عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية، للبحث عن المتهمين الهاربين، وإعداد الأكمنة على نطاق دائرة قسم الرمل ومحل إقامة المتهم، وجميع مداخل مدينة الإسكندرية.

وكان مصدر أمنى بمديرية أمن الإسكندرية أكد هروب محتجزين من قسم شرطة أول الرمل، مساء الخميس، كاشفا أن أحدهم متهم بجريمة قتل والآخر محتجز على ذمة قضية مخدرات.

هروب مسجونين من قسم شرطة الرمل أول بالإسكندرية