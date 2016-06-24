مقتل 8 جنود عراقيين في اشتباكات مع عناصر داعش غربي الفلوجة

حاصرت القوات العراقية اليوم الجمعة، عناصر تنظيم داعش، في أخر معاقلهم في حي الجولان غربي مدينة الفلوجة، وتمكنت من قتل 10 منهم وتدمير عدة عجلات مفخخة فيما قتل 8 جنود عراقيين.

وقال العقيد أحمد الدليمي من قيادة عمليات الأنبار، لوكالة الأنباء الألمانية، إن “القطعات العسكرية بقيادة جهاز مكافحة الإرهاب والعمليات المشتركة من الجيش وأفواج الشرطة حاصرت عناصر داعش، وتمكنت من قتل 10 عناصر منهم بينهم 3 قناصة، وانتحاريين اثنين فضلًا عن تدمير عدة عجلات انتحارية في حي الجولان غربي الفلوجة، فيما قتل 8 جنود عراقيين”.

وأضاف الدليمي أن “القطعات تخوض معارك شرسة ضد عصابات داعش، حيث تواجه مقاومة شرسة من قبل أفراد التنظيم بمختلف أنواع الأسلحة حيث لم يتبق لهم سوى حي الجولان أخر معاقلهم فيما قصف طيران التحالف الدولي والعراقي 4 مواقع تابعة لداعش في الجولان”.

من جهة أخرى أكد المتحدث باسم جهاز الشرطة، العقيد ياسر الدليمي، اليوم الجمعة، أن “طيران التحالف الدولي يعمل ومنذ عدة أيام على تدمير عدة مواقع تابعة لعناصر داعش في مناطق البوعبيد والبوبالي، وبعض القرى الأخرى التابعة لناحية الخالدية تمهيدًا لعمليات عسكرية واسعة، حيث أكملت القوات الأمنية استعداداتها لتحريرها من تنظيم داعش”.