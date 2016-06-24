ترودو: كندا ستبني علاقات مع كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن بلاده ستواصل بناء علاقاتها السياسية والاقتصادية مع كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وأضاف ترودو، الذي كان يحث الناخبين البريطانيين أثناء الحملة التي سبقت الاستفتاء على البقاء داخل الاتحاد الأوروبي: إن “المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي شريكان استراتيجيان رئيسيان لكندا وتربطنا بهما علاقات تاريخية عميقة وقيم مشتركة”، نقلاً عن وكالة الأنباء الألمانية..

وشكر ترودو، أيضاً رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، الذي قال إنه سيستقيل بحلول أكتوبر (تشرين أول) المقبل، بعد قرار الناخبين الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف ترودو أن “نيابة عن كل الكنديين، أود أن أشكره لكونه حليف وثيق الصلة وصديق جيد لبلدنا .. نتمنى له الخير”.