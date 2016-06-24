«هيئة الموانئ» تدعو لإنشاء ميناء شرم الشيخ بإستثمارات 400 مليون دولار

مراسل«ONA»:

> وجه اللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، الدعوة للاستثمار فى مشروعات تنمية وتطوير عدد من الموانئ منها ميناء شرم الشيخ باستثمارات 400 مليون دولار، وإنشاء مارينا لليخوت فى دهب باستثمارات 50 مليون دولار، وإنشاء محطة الحاويات والبضائع فى سفاجا باستثمارات 250 مليون دولار.

> جاء ذلك خلال حفل إفطار نظمه إتحاد المستثمرات العرب، شارك فيه عدد كبير من الشخصيات العامة والمسئولين .

وأعلنت الدكتورة هدى يسى رئيس إتحاد المستثمرات العرب ونقيب المستثمرين الصناعيين بالسويس وخط القناة، عن إطلاق الاتحاد مشروعات جديدة لتشغيل الشباب وربات المنازل.

وأشارت الي أن أولى تلك المشروعات، مشروع “صنع فى كل بيت” لتطبيق التجربة الصينية فى تحقيق التكامل الصناعى بين المنازل، وتشغيل ربات المنازل من خلال منزلها فى الحياكة، حيث يتم توزيع الأقمشة عليهم من خلال مصنع كبير للملابس مع بداية اليوم لتنفيذ العمل المطلوب حياكته ثم تجميعه نهاية اليوم وسداد الأجر اليومى لهن.

وأضافت، أن المشروع بدأ على مستوى محافظة الجيزة، وسيتم تعميمه على باقى المحافظات، ويساهم فى تقليل تكلفة التصنيع وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل للأسر وربط الورش الصغيرة بالمصانع الكبرى، مشيرة إلى أن المشروع الثانى يقام بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”، وهو تنظيم مسابقة للشباب لاستغلال الأسطح لتصميم حدائق خضراء.