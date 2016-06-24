4 محطّات عند السياحة في "مدريد"

لا تستقيم الجولة السياحيّة في اسبانيا، بدون زيارة عاصمتها "مدريد" الزاخرة بالمعالم الثقافية، والحدائق البعيدة عن الزحف العمراني. ومن أبرز الوجهات السياحية في "مدريد":

1. متحف "برادو": عالميّ، يتألف من ثلاث طبقات، ويضمّ مجموعة من أكثر من 5 آلاف لوحة تنافس مجموعة متحف الـ"لوفر" بـ"باريس". تعود اللوحات الأسبانية المعروضة إلى الفترة الممتدّة من القرن الثاني عشر إلى أوائل القرن التاسع عشر. وتشكّل الغالبية العظمى من المعروضات، اللوحات الإيطالية والفلمنكية والفرنسية والبريطانية والألمانية، فضلاً عن المنحوتات الإيطالية الكلاسيكية الجديدة.

يمكن للزائرين زيارة المتحف، يومياً، من العاشرة صباحاً حتى الثامنة مساءً، مع حرية اختيار استخدام دليل صوتي (مقابل رسوم رمزية). ويتوفّر في "برادو"، محلّ لبيع الهدايا ومقهى مع شرفة في الهواء الطلق.

2. "بارك ديل ريتيرو": تعدّ هذه الحديقة بمثابة واحة للسلام في قلب "مدريد" بعيداً عن الشوارع المزدحمة، وتمتدّ على مساحة 120 هكتاراً ، وتقدّم للزائرين فرصة الهروب من ضجيج المدينة. كانت أُنشئت في القرن السابع عشر، وهي تضمّ مجموعة من المسارات التي تصطف على جانبيها الأشجار تؤدي إلى حديقة الورود "جاردان دي دون سيسيليو" وموقع النافورة الرائع "كريستال بالاس"!

3. "فوينتي دي سيبيليس": تقع النافورة الشهيرة عند تقاطع طرق رئيسة، وهي واحدة من المعالم الأكثر رمزية في "مدريد". كانت أُنشئت في سنة 1782 من قبل فرانسيسكو غوتييريز وروبرتو ميشيل. ويطغى عليها الطراز الروماني، وتقع خلفها "بالاسيو دي سيبيليس"، التي تستضيف المعارض الفنية وورش العمل والمؤتمرات والحفلات الموسيقية.

4. سوق "إيل راسترو": تفتح المتاجر يوميّاً في هذه السوق، إلا أنّ "بازار" يوم الأحد يشكّل تجربةً لا مثيل لها، إذ يقدّم خيارات بالجملة عبر الأكشاك والباعة الجوّالين الذين يبيعون الأعمال الفنية والحرفيّة والملابس والتحف والكتب والأدوات الكهربائية...

يُنصح بالانتباه جيداً خلال التسوّق، والاحتراس من السرقة بسبب الحشود الهائلة التي تحرص على زيارة "إيل راسترو" كلّ أحد.

يُمكن الحصول في "إيل راسترو" على أسعار منطقية للسلع المرغوبة، من خلال المساومة.