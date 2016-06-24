17 حالة وفاة من متلازمة جيلان باريه المرتبطة بزيكا فى الدومينيكان

قالت وكالة برينسا لاتينا، إن ما لايقل عن 17 حالة وفاة من متلازمة جيلان باريه العصبية المرتبطة بفيروس زيكا فى جمهورية الدومينيكان حتى الآن هذا العام بينما وصلت حالات الإصابة إلى 3700 شخص.

وقدم مدير إدارة الصحة والسكان بالدومينيكان خوسيه مانويل بوييو خلال مؤتمر صحفى، تفاصيل عن كيفية الوقاية والسيطرة على زيكا وحمى الضنك و وشيكونغونيا ، وذلك بمشاركة 41 مؤسسة بما فى ذلك متطوعين ومنظمات من المجتمع.

وأكد بوييو أنه فى الأسابيع الأخيرة سجل عدد الحالات بفيروس زيكا 200 حالة بما فيهم 81 امرأة حامل و13 منهم أصيبوا بمتلازمة جيلان باريه العصبية، ووصل عدد الحالات الإصابة بالمتلازمة إلى 3700 حالة ووفاة 17 منهم، وفيما يتعلق بحمى الضنك، وقال إنه تم تأكيد 24 حالة وفاة.

وأشار إلى أنه يوجد العديد من الخطط الآن للوقاية من الفيروس وأهمها القضاء على الزاعجة المصرية المتسببة له.

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