بالصور.. أمن الغربية يُعيد طفل أبكم ومعاق ذهنيًا لأسرته فى طنطا

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن الغربية بإشراف اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، فى إعادة طفل أبكم ومعاق ذهنيًا يبلغ من العمر 12 سنة لأسرته، بعد أن عثر عليه بمحطة سكك حديد طنطا.

كان العميد محمد السروجى مأمور قسم أول طنطا، قد تلقى المحضر رقم 7 أحوال قسم شرطة النقل والمواصلات بطنطا، يفيد بعثور أحد الركاب داخل محطة سكة حديد طنطا على طفل مجهول يبلغ من العمر 12 سنة أبكم ومعاق ذهنيًا، ولم يعثر معه على متعلقات تفيد فى تحديد شخصيته أو أهليته، وتم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح السيد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، ووجه بتكثيف كافة الجهود للعثور على أهلية الطفل.

وقامت المديرية بنشر صورة الطفل على وسائل التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فى محاولة للتوصل لأهليته، وحضر لديوان قسم أول طنطا سيد محمد إسماعيل نعمة الله 45 سنة، عامل – مقيم شارع محمود عبدالباقى – البساتين – القاهرة، وتعرف على الطفل وقر أنه نجله "محمد"، 12سنة، وقدم شهادة ميلاد وكارنيه ذوى الاحتياجات الخاصة وعليه صورة الطفل، وقرر غياب نجله المذكور منذ 5 أيام وعلم من بعض الأهالى بوجود صورة نجله على صفحات التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأنه متواجد بقسم شرطة أول طنطا، وحضر لديوان القسم وتعرف على نجله فى حالة من البكاء الشديد الممزوج بالفرحة العارمة.

وتم تسليم الطفل لوالده وتعهد بحسن رعايته، وقدم الشكر لوزارة الداخلية ولمديرية أمن الغربية لجهودهما فى المجال الإنسانى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7320 إدارى قسم أول طنطا لسنة 2016.



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والد الطفل يحمل نجله بمكتب مأمور قسم أول طنطا



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والد الطفل يحتضنه بعد العثور عليه بطنطا



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صورة للأب ونجله



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الطفل فور العثور عليه



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العميد محمد السروجى مأمور قسم أول طنطا وبرفقته والد الطفل المعاق

شرطة مترو المرج تعيد طفل مفقود لوالده عن طريق رقم هاتفه المكتوب على يده

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