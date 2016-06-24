ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب مشغولات ذهبية بمليون جنيه إلى كازابلانكا

مراسل ONA

تمكنت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي من ضبط راكب كندي حاول تهريب مشغولات ذهبية تقدر بمليون جنيه اثناء سفره إلى المغرب.

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة، إن معلومات وصلت للواء عبدالناصر حامد مدير البحث الجنائي بالمطار، تفيد اعتزام أحد الشباب تهريب مشغولات ذهبية تقدر بمليون جنيه.

وتم تشكيل فريق من الضباط بقيادة العميد محمد صلاح رئيس مباحث مطار القاهرة، والذي تمكن من ضبطه حال محاولة سفره إلى كازابلانكا على طائرة الخطوط المغربية.

وأمر اللواء فهمي مجاهد مدير مباحث مطار القاهرة، بتحرير محضر للراكب وإحالته للنيابة للتحقيق.