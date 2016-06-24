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فى ذكرى وفاة الشيخ زايد.. وزيرة السعادة: سطر بفضل حكمته أعظم الدروس فى القيادة

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فى ذكرى وفاة الشيخ زايد.. وزيرة السعادة: سطر بفضل حكمته أعظم الدروس فى القيادة فى ذكرى وفاة الشيخ زايد.. وزيرة السعادة: سطر بفضل حكمته أعظم الدروس فى القيادة
أحيت عهود الرومى، وزيرة الدولة للسعادة الإماراتية، الذكرى الثانية لرحيل "حكيم العرب" الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات وبانى نهضتها الحديثة.

وكتبت "عهود" عبر حسابها الرسمى على تويتر: "فى ذكرى وفاة الشيخ زايد نستحضر قامة وطنية شامخة رسخت مبادئ الوحدة والتضامن وعززت قيم العطاء والسعادة والإيجابية"، مضيفة : "سطر الشيخ زايد بفضل حكمته أعظم الدروس فى القيادة والرؤية المستقبلية، عمل منذ اللحظات الأولى لإقامة الاتحاد على تحقيق سعادة وطنه وشعبه".

وتابعت عهود: "قصة عطائه وعشقه لوطنه كانت وستظل رافداً غنياً بالإلهام، وسيرة زاخرة بالعبر، وحكاية نرويها بفخر لأجيالنا جيلا بعد جيل".

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