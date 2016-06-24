ضبط عاطل اقتحم مسجدا وأصاب عاملا بداخله فى القليوبية

نجحت أجهزة أمن القليوبية من ضبط عاطل قام باقتحام مسجد وأطلق عيار خرطوش على أحد المصلين بسبب خلافات سابقة تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز طوخ بالواقعة وبعرض المعلومات على اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجناية، كلف العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البلحث الجنائى بسرعة كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم والسلاح المستخدم.

تمكن المقدم أحمد الخولى، رئيس مباحث طوخ من ضبط "طه م" 28 سنة عامل ومقيم ذات الناحية والمتهم باشتراكة مع أخرين باقتحام المسجد والتعدى مواطن بالضرب وإحداث إصابته من سلاح نارى كان بحوزته، وذلك بسبب وجود خلافات سابقة.

دلت تحريات المباحث إلى أن ورد بلاغ من "محمد سعيد"30 سنة عامل بمطبعة ومقيم طنط الجزيرة – دائرة المركز، مصاب برش خرطوش بالفخذ الأيمن وجرحين قطعيين بالجبهة وبسؤاله قرر أنه أثناء تواجده بمسجد أولاد حجاب بالقرية لأداء صلاة التراويح فوجئ بقيام كل من "أحمد ال" 25 سنة ومقيم ذات الناحية،و"إسلام ال" 23 سنة عامل ومقيم ذات الناحية ، و"طه م"28 سنة عامل ومقيم ذات الناحية باقتحام المسجد والتعدى عليه بالضرب وقيام الأول بإحداث إصابته من سلاح نارى كان بحوزته، وذلك بسبب وجود خلافات سابقة.

وبسؤال شهود الواقعة كل من "ياسر عامر" 40 سنة مدرس ومقيم ذات الناحية، و"محمد إبراهيم "55 موظف ومقيم ذات الناحية أيدا ذلك، وما أسفرت عنه جهود ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم الثالث وبمواجهته اعترف بقيام الأول والثانى بارتكاب الواقعة.

ونظرا للملاحقات الأمنية الكثيفة للمتهمين فقد تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم الثانى وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعه بالاشتراك والمتهمان الأول والثالث، وقرر أنه مطلق الأعيرة النارية وتم بارشاده ضبط السلاح النارى المستخدم فى الواقعة عباره عن فرد خرطوش محلى الصنع، وتم التحفظ عليه.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، تحرر عن تلك الإجراءات محضر ملحق بالمحضر الأصلى، وجار العرض على النيابة العامة.

إطلاق نار داخل مسجد بطوخ بالقليوبية أثناء صلاة التراويح وإصابة أحد المصلين