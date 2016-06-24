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انتهت تصفيات المونديال - بداية سحب القرعة.. مصر مع غانا من جديد

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انتهت تصفيات المونديال - بداية سحب القرعة.. مصر مع غانا من جديد انتهت تصفيات المونديال - بداية سحب القرعة.. مصر مع غانا من جديد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمراسم إجراء قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 والتي تقام يوم الجمعة في القاهرة.

وتقام في تمام الساعة الخامسة من يوم الجمعة قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال الذي يقام في روسيا بعد عامين.

وتدخل مصر التصنيف في المستوى الثاني رفقة كل من كاب فيردي ونيجيريا والكونجو الديمقراطية ومالي وذلك بعد صدور التصنيف من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

انطلاق سحب قرعة تصفيات المونديال

المجموعة الأولى: ليبيا - غينيا - الكونجو الديمقراطية - تونس

المجموعة الثانية: زامبيا - الكاميرون - نيجيريا - الجزائر

المجموعة الثالثة: الجابون - المغرب - مالي - كوت ديفوار

المجموعة الرابعة: بوركينا فاسو - جنوب إفريقيا - كاب فيردي - السنغال

المجموعة الخامسة: أوغندا - جمهورية الكونجو - مصر - غانا

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** وصول محمد النني لاعب خط وسط مصر وأرسنال لمقر الكاف كي يقوم بسحب القرعة.

النني لـ في الجول: ضغوط نجم الفريق مع صلاح؟ نضجنا.. ونريد التأهل

** يتواجد هاني رمزي المدير الفني لاتحاد الشرطة أيضا للاشتراك في سحب القرعة.

** طريق المونديال - النني: قادرون على مواجهة أي فريق

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