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طريق المونديال – مصر تصطدم بغانا.. وتفلت من مجموعتين ناريتين

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طريق المونديال – مصر تصطدم بغانا.. وتفلت من مجموعتين ناريتين طريق المونديال – مصر تصطدم بغانا.. وتفلت من مجموعتين ناريتين

إما الثأر أو الغياب المستمر عن المونديال.. مصر تصطدم بغانا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.

وأجريت مراسم قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 يوم الجمعة في القاهرة في وجود 20 فريقا تم تقسيمهم لخمس مجموعات على أن يتأهل للمونديال أصحاب الصدارة في كل منهم.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الخامسة رفقة كل من غانا وجمهورية الكونجو وأوغندا.

وآخر مرة التقى فيها منتخب مصر بغانا تحمل المواجهة ذكريات سيئة للغاية ففي مباريات تحديد المتأهل لكأس العالم 2014 سقط الفراعنة في مجموع المباراتين بسبعة أهداف لثلاثة.

والآن ربما حان موعد الثأر من النجوم السوداء أو استمرار الغياب عن المونديال منذ الظهور الأخير للفراعنة في كأس العالم 1990.

وتأهل منتخب مصر لكأس العالم مرتين فقط عامي 1934 و1990 ومنذ ذلك الحين اشترك المصري في خمسة تصفيات للمونديال ولكنه لم يستطع تجاوز أي منهم كي يظهر في أعرق البطولات الكروية.

وكان منتخب مصر قريبا من التأهل في آخر بطولتين لكنه ودع تصفيات عام 2010 بعد الهزيمة في مباراة فاصلة مع الجزائر بهدف دون رد، قبل أن يسقط أمام غانا في التي تليها.

مجموعتين ناريتين

وأفلت منتخب مصر من الوقوع في مجموعتين ناريتين أحدهما هي المجموعة الثانية التي ضمت كل من الكاميرون وزامبيا ونيجيريا والجزائر.

والمجموعة الثالثة ضمت كل من المغرب والجابون ومالي وكوت ديفوار.

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فيديو اليوم السابع

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