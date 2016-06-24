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سفارة السودان بالقاهرة تقيم إفطارها السنوى وتودع عددا من مندوبيها

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سفارة السودان بالقاهرة تقيم إفطارها السنوى وتودع عددا من مندوبيها سفارة السودان بالقاهرة تقيم إفطارها السنوى وتودع عددا من مندوبيها
أقامت سفارة السودان بالقاهرة أمس الخميس إفطارها الرمضانى السنوى وذلك بمنزل السيد السفير عبدالمحمود عبد الحليم بحى المعادى.

حضر الإفطار كل اعضاء البعثة من دبلوماسين ومحليين وعاملين وأسرهم وكانت فرصة جيدة للتلاقى بعيدا عن اجواء العمل والروتين وتنسم هذه الاجواء الروحانية والاستماع لبغض المدائح النبوية.

وهنأ السفير عبد المحمود عبد الحليم أعضاء البعثة وأسرهم بمناسبة شهر رمضان المبارك سائلا الله ان يتقبل صيامهم وقيامهم ومن ناحية اخرى اشار الى انه يفتخر بكل المجهود الذى يقوم به اعضاء البعثة كل فى مجاله ، جاء ذلك لدى تكريمه لبعض مندوبى البعثة فى الملحقية العسكرية والفنية والشئون الادارية والمالية بمناسبة انتهاء فترة عملهم واستقبال زملائهم الجدد.

وتخلل حفل الإفطار بعض الكلمات من الملحق العسكرى العميد أمين عبد العال والمستشار الفنى عبد المنعم محمد على ومشاركة من الفنان القلع عبد الحفيظ والفنان المصرى سيد السمان وختاما بعض المدائح النبوية مع المادحين احمد الطيب وصديق أحمد.

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