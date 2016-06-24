أخبار عاجلة

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«نصار» : إطلاق مبادرة «جامعة القاهرة خالية تماما من فيرس سي»

Google+ Print
«نصار» : إطلاق مبادرة «جامعة القاهرة خالية تماما من فيرس سي» «نصار» : إطلاق مبادرة «جامعة القاهرة خالية تماما من فيرس سي»

الدكتور جابر نصار – رئيس جامعة القاهرة

أعلن الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة، اليوم الجمعة، عن إطلاق مبادرة “جامعة القاهرة خالية تماما من فيرس سي”،  تقاعلًا مع المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح ، حسبما ذكر على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”.

مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلى جعل الجامعة نظيفة من “فيرس سي”، خلال 3 سنوات من بداية الفعالية، وسوف يتم الفحص المجاني بالجامعة، وتقديم العلاج مجانًا للمصابين بالفيروس من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وكذلك توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والتوعوية والدعم النفسي لهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

مساء dmc - الرئيس الأمريكي يؤكد دعم مصر ضد الإرهاب في اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي

مساء dmc - الرئيس الأمريكي يؤكد دعم مصر ضد الإرهاب في اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي

السيسي: «أرجو من المصريين تحمل هذا الألم.. ولن ينال منكم أحد»

السيسي: «أرجو من المصريين تحمل هذا الألم.. ولن ينال منكم أحد»

السيسي: أطالب المجتمع الدولي بأن يحاسب ويتصدى للدول الممولة للإرهاب

السيسي: أطالب المجتمع الدولي بأن يحاسب ويتصدى للدول الممولة للإرهاب