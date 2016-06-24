«نصار» : إطلاق مبادرة «جامعة القاهرة خالية تماما من فيرس سي»

أعلن الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة، اليوم الجمعة، عن إطلاق مبادرة “جامعة القاهرة خالية تماما من فيرس سي”، تقاعلًا مع المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسبما ذكر على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”.

مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلى جعل الجامعة نظيفة من “فيرس سي”، خلال 3 سنوات من بداية الفعالية، وسوف يتم الفحص المجاني بالجامعة، وتقديم العلاج مجانًا للمصابين بالفيروس من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وكذلك توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والتوعوية والدعم النفسي لهم.