علمي طفلك التصدق طوال شهر رمضان

إن شهر رمضان الكريم بكرمه وعطائه يجعل حسناتنا في ازدياد، فمن فعل منا شيئاً كريماً، ضاعف الله سبحانه وتعالى ثوابه، وفي هذا الشهر يكثر غفران الله ورحمته علينا، لذلك عليكِ أن تعلمي طفلك مكانة شهر رمضان الكريم وأهمية الإكثار من العبادات والالتزام بالفروض، فالصلاة ليست فقط 5 صلوات، وإنما الالتزام بسنة نبينا الكريم، خاصة في هذا الشهر، علمي طفلك أهمية قراءة القرآن الكريم وتدبر معانيه والأخذ بأحكامه، وعلمي طفلك الصوم تدريجياً، وليس فقط الصوم عن الطعام والشراب، إنما الصوم عن المحرمات والمعاصي، كذلك علمي طفلك أهم الأركان والأحب إلى الله سبحانه وتعالى، وهي الصدقات التي لها فضل كبير ويعظم أجرها عند الله سبحانه وتعالى، لذا ستقدم لكِ معلمة التربية الإسلامية في إحدى دور تحفيظ القرآن الكريم في الرياض إيمان الغامدي من خلال السطور التالية أنواع الصدقات التي من الممكن أن تعلميها لطفلك ليمارس الصدقات في كل يوم من الشهر المبارك:



تقول إيمان الغامدي عن فضل الصدقة: عزيزتي الأم، قبل أن تأمري طفلك بفعل شيء، عرفيه ثواب وعظمة هذا الشيء، ففضل الصدقة كبير وعظيم، وأخبري طفلك بأن تصدقه سيقيه من النار، حيث قال رسولنا الكريم عليه أفضل صلاة وتسليم: "فاتقوا النار ولو بشق تمرة"، وعلمي طفلك أيضاً أن الصدقة تشفي المريض كما في قول رسولنا الأمين: "دَاوُوا مَرضاكُمْ بِالصَّدقةِ"، ومن فضل الصدقة أنها تزيد أموالنا ولا تنقصها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ"، ومن أهم فضائل الصدقة أن المتصدق سيكون في ظل صدقته يوم القيامة، أي أن الصدقة ستكون مظلة لنا يوم القيامة، وبالطبع عندما تعلمين طفلك فضل الصدقة، سيتشجع كثيراً لفعلها ولمعرفة أنواع الصدقات.



أنواع الصدقات

عزيزتي الأم، انتبهي وأنتِ تشرحين لطفلك أنواع الصدقات، فالصدقة ليست فقط بالمال، إنما بعدة أشياء، وبذلك يستطيع طفلك في كل يوم أن يتصدق، فقط شجعيه على هذا، خاصة في هذا الشهر الكريم، فمثلاً:



- الكلمة الطيبة صدقة: علمي طفلك أنه إذا تحدث بأدب ولسان جميل، تكتب له صدقة بدلاً من قول اللغو والكلام المشين.



- إماطة الأذى عن الطريق صدقة: أخبريه بأن إزالة أي أذى من الطريق قد يكون سبباً في الأذى للغير يعتبر من الصدقات.



- أخبري طفلك بأن الابتسامة في وجه الغير تعتبر من الصدقات.



- الصدقة بالصحة: علمي طفلك أن يتصدق بصحته، فيساعد غيره من كبار السن أو النساء في حمل كل ما أثقل كاهلهم وأتعبهم.



- الصدقة بالمال، وهي تجوز على عدة جهات، منها: الأقارب، المساكين، الفقراء، المرضى، الأيتام، وغيرها من الجهات الخيرية التي تهتم بكبار السن والأيتام والمرضى.



وأهم ما يجب أن تخبريه لطفلك أن الصدقات لابد أن تكون في الخفاء ولا يعلم عنها أحد ولا يتبعها منّ أو أذى، فلا يخبر هذا وذاك بأنه تصدق هنا وهناك، ولابد أن تخرج نقوده بيده اليمنى واليد اليسرى لا تعلم عنها شيئاً حتى يكتبها الله له صدقة، بذلك ستكونين قمتِ بتكوين ركن الصدقات في عقل طفلك بعد معرفة فضلها وأنواعها واسأليه كل يوم: ماذا قدمت اليوم من صدقات؟ وكافئيه إذا كان ملتزماً يومياً بالتصدق، وصممي له جدولاً عن كل يوم في رمضان ليكتب فيه الأيام التي تصدق فيها، وفي نهاية كل أسبوع بإمكانك تشجيعه بشراء هدية له، وبذلك تشجعي طفلك على ممارسة الصدقة يومياً في شهر رمضان الكريم.