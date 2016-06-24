منصور بن محمد يكرم المحكمين ورعاة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

اختتمت اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم..الدورة العشرين "دورة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم- رحمه الله- بمسابقة أجمل الأصوات التي حضرها جمهور كبير من المسؤولين.

وكرم سموه أصحاب الفضيلة أعضاء لجنة تحكيم المسابقة وممثلي المؤسسات الراعية ووسائل الإعلام.

ورافق سموه في التكريم المستشار إبراهيم محمد بو ملحة مستشار الشؤون الثقافية والإنسانية لصاحب السمو حاكم دبي حيث شمل التكريم لجنة تحكيم المسابقة الدولية ولجنة تحكيم التصفيات المبدئية وإثنين وثلاثين مؤسسة راعية لفعاليات المسابقة اضافة الى تكريم ممثلي 13 قناة فضائية محلية ودولية و17 صحيفة وجريدة محلية ودولية ووكالة انباء الامارات وام وتسع إذاعات محلية ودولية شاركت في تغطية فعاليات المسابقة .

وقدم سعادة المستشار إبراهيم بو ملحه شكره لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد على تشريف ورعاية الحفل الختامي للمسابقة وتكريمه أعضاء اللجنة المنظمة ورعاة المسابقة والإعلاميين.

وأجري السحب على تذكرتي عمرة مقدمة من سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم كهدية يومية لجمهور المسابقة كما تم السحب على جوائز مادية وعينية مقدمة من اللجنة المنظمة للمسابقة للجمهور الذي تابع المسابقة من الجاليات.

وكان رعاة مسابقة الليلة هيئة تنمية المجتمع ومطعم جازيبو بدبي .

كما أعلنت اللجنة المنظمة عن موعد الحفل الختامي لتكريم المتسابقين الفائزين في المسابقة وشخصية العام الإسلامية في الدورة العشرين "دورة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم – رحمه الله" لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم فضيلة العلامة الشيخ محمد علي سلطان العلماء كأول عالم من دولة الإمارات يتم تكريمه في المسابقة ودعوتها للجمهور الكريم وذلك مساء يوم غد السبت بقاعة ندوة الثقافة والعلوم بدبي .

وقد جرت مساء امس مسابقة أجمل الأصوات التي أعلنت لجنة التحكيم فيها ترتيب المتسابقين الفائزين الأوائل وهم جاسم خليفة إبراهيم من البحرين الأول وحصل على 85 درجة وعبدالله المأمون من بنجلاديش الثاني 81.8 درجة وعبد الرحمن عبد الجليل من ليبيا الثالث 75.6 درجة و فاروق شاهين من تركيا الرابع 73.2 درجة وعبدالله سالم باتيل من بنما الخامس 72 درجة وحسين ساموه من تايلاند السادس 70.1 درجة و إبراهيم إسماعيل إبراهيم من النيجر السابع 69.6 درجة والثامن محمد حسن مالك ديوب من السنغال 68.5 درجة .